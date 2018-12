Bouw basisschool Nuenen-West kan beginnen

NUENEN - Als het weer meezit kan de bouw van de nieuwe basisschool in Nuenen-West in februari echt gaan beginnen. De Nuenense gemeenteraad gaf donderdagavond definitief en unaniem het groene licht om voor de tweede keer extra geld ter beschikking te stellen.

Het nieuwe schoolgebouw in Nuenen-West vervangt het oude gebouw van basisschool De Mijlpaal aan de Brabantring in Nuenen en krijgt als nieuwe naam Het Mooiste Blauw. De Mijlpaal wacht al jaren op nieuwbouw en moet nog twee winters doorbijten.

In 2016 trok de gemeente 1,6 miljoen euro uit voor de nieuwbouw. Vorig jaar moest er al geld bij en na de aanbesteding werd duidelijk dat ook de nieuwe begroting veel te krap was. In totaal komen de kosten uit op 2,7 miljoen euro.

Het Duurste Blauw

De Nuenense gemeenteraad maakte donderdagavond duidelijk dat schoolbestuur PlatOO niet opnieuw om geld hoeft te komen vragen. Oppositiepartijen noemen de school in Nuenen-West inmiddels gekscherend Het Duurste Blauw.

De beschuldigende vinger van VVD-raadslid Hans Spijkerman wees naar PlatOO. ,,Het schoolbestuur heeft de kosten structureel te laag ingeschat en dat had voorkomen moeten worden. We staan voor het blok. Uitstel maakt de school alleen maar duurder’’, zei hij. ,,Niet alles verdient de schoonheidsprijs maar we moeten nu spijkers met koppen slaan’’, concludeerde raadslid John Geven van W70.

Wethouder Hetty Tindemans beloofde dat het huidige budget vaststaat. ,,Het is het bedrag waar de aannemer het voor moet doen.’’

Boeteclausule

Op verzoek van diverse raadsfracties gaat ze met het schoolbestuur nog wel in gesprek over een boeteclausule als het bouwbedrijf vanwege gebrek aan materiaal of personeel niet de beloofde opleverdatum haalt.

De bouw van de school gaat naar verwachting ongeveer een jaar duren. Volgens de meeste recente prognose zitten de leerlingen in april 2020 in het nieuwe gebouw.