Bouw Lidl een toeristische attractie voor Geldropse wijk

Een architectonisch hoogstandje is het niet, de nieuwe Lidl, het is een grote vierkante doos met veel glas. Toch trok de bouw van de gasloze super die zichzelf van energie voorziet, veel bekijks. Vooral de laatste dagen nu de bevoorrading is begonnen, staan mensen tot laat in de avond door de ramen te kijken naar de medewerkers die de producten in de schappen zetten.

,,Het bier is er”, zegt een man die zijn hond uitlaat tevreden. ,,En de chips ook.” Voor zijn rookwaar moet hij toch nog naar het centrum fietsen, want dat verkoopt de Lidl uit principe niet. Anderen verheugen zich vooral op het warme broodje of croissantje dat ze ’s morgens, eventueel in ochtendjas, kunnen halen. ,,Ik denk dat heel Braakhuizen-Noord op dieet moet over een paar maanden”, merkt een vrouw op die langsfietst. ,,Ik in ieder geval wel.”

Monster

De wijk heeft er lang op moeten wachten. Het gonsde al zo’n jaar of tien rond dat Winkelcentrum de Wielewaal plaats ging maken voor een Lidl. Maar de sloop van het armzalige dichtgetimmerde vier verdiepingen hoge monster aan de Wielewaal kwam maar niet van de grond en trok ongedierte en vandalisme aan. Een langdurig huurcontract met de snackbar, vleermuizen en bezwaren van andere winkelketens regen de jaren aan elkaar. De buurt geloofde er niet meer in.

Maar vorig jaar november kwam het er toch echt van en de wijkbewoners stroomden toe om naar de sloopmachines te kijken die in sneltreinvaart het vreselijke voormalige winkelcentrum weghapten. In december hadden de omwonenden een weids uitzicht en dat was al een opluchting. Dat er iets nieuws zou komen, daar geloofden ze nog niet in.

Want dat de Lidl vanuit de Coevering zou verhuizen naar een nieuw te bouwen pand, bleek nog niet zo eenvoudig. De Aldi in Braakhuizen-Zuid wilde naar de leegkomende winkel in de Coevering. Omdat het maximale aantal supers (7) in Geldrop is bereikt, kon zich in Braakhuizen-Zuid geen super meer vestigen. De angst bestond dat de winkelstrip daar zou verpauperen. De winkelketens kwamen er tenslotte onderling uit en trokken hun bezwaren in. En het werd duidelijk dat de politiek een nieuwe super voor Braakhuizen-Zuid niet in de weg zou staan, ook al zou dat de achtste zijn.

Gespannen

Op 1 april van dit jaar werd met de bouw van de Lidl in Braakhuizen-Noord begonnen. De buurt keek gespannen toe hoe de fundamenten werden geïnjecteerd en de leidingen in de grond werden gelegd. De bewoners van het tegenoverliggende Magdalenahof genoten de hele zomer van de bouw. ,,Ik sta uren op het balkon”, vertelt Kea de Turck die op de derde verdieping woont. Ze zag net als de dagelijks toestromende wijkgenoten hoe de grote hoeveelheid zonnepanelen op het dak werden gelegd en het parkeerterrein, met twee oplaadstations voor elektrische auto’s, werd aangelegd. Nu nog een paar nachtjes slapen en dan kunnen ze om de hoek een boodschap doen.

De Lidl in de Coevering sluit op 2 november en start de dag erop in Braakhuizen-Noord. De Aldi verhuisd rond Pasen 2022 naar de Coevering. Wat er in de winkelstrip in Braakhuizen-Zuid komt, is nog niet bekend.