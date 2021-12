Bouwers gevonden voor 17 seniorenwoningen aan Emmastraat in Nuenen

NUENEN - De bouw van zeventien seniorenwoningen aan de Emmastraat in Nuenen is een stap dichterbij. Er zijn bouwers gevonden die snel aan de slag willen.

Op het braakliggende terrein aan de Emmastraat stond ooit een school, maar daar komen in 2023 of 2024 huizen voor ouderen te staan. Een drietal partijen gaat daarvoor zorgen: Nexit Architecten, projectontwikkelaar Cornelis Huygens en makelaar Jacob Wiegersma.

Het trio is door de gemeente Nuenen verkozen uit een viertal inzendingen. De uitverkorenen hebben in het land ervaring met het realiseren van woningbouwprojecten die in samenspraak met toekomstige bewoners en omwonenden van de grond komen. Dat was een voorwaarde van de gemeente.

Huur, koop maar eigen ontwerp ook mogelijk

Architect Addy de Boer van Nexit laat weten in 2022 ‘zo snel mogelijk’ aan de slag te willen. „Afhankelijk van de woonbehoeften en de mogelijkheden voor parkeren gaan we uit van twaalf tot zeventien woningen, veelal voor senioren.” Daarbinnen is veel mogelijk: koop, huur maar ook eigen ontwerp voor bewoners. Als alles vlot verloopt, kan de bouw in 2023 of 2024 beginnen, denkt De Boer.

Tegen het bouwplan ontstond in 2019 verzet in de buurt. Die betreurde het verlies aan speelruimte voor kinderen. De gemeenteraad vond woningbouw voor senioren dermate belangrijk dat het akkoord ging met het plan. De speelruimte voor kinderen verhuist eerst tijdelijk naar de Kloostertuin en later naar de Lissevoort.