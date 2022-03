Bouwvakker krijgt vallende ladder op zijn hoofd en raakt zwaargewond

Tennisvere­ni­ging De Mast in Geldrop bestaat 50 jaar: ‘Van ieder lustrum maken we een groot feest’

GELDROP - Tennisvereniging De Mast in Geldrop bestaat 50 jaar en is nog volop in beweging met 450 actieve leden. Met een lange historie als het om gezelligheid en (lustrum)feesten gaat, wordt ook deze halve eeuw uitbundig gevierd. Bovendien wil het bestuur in dit bijzondere jaar de padelbanen aanleggen die al zo’n drie jaar op de planning staan.

