De taaie realiteit: Schoolbesturen ruziën in Mierlo over Luchense kindjes

In Geldrop-Mierlo is een nieuw IHP (integraal huisvestingsplan) voor het basisonderwijs in de maak. In zo'n plan wordt door de gemeente met de schoolbesturen afgesproken welke school wanneer aan de beurt is voor nieuwbouw, renovatie, uitbreiding of verplaatsing. Omdat het plan breed gedragen is, kan voorkomen worden dat scholen met elkaar de strijd aan gaan om zoveel mogelijk leerlingen binnen te halen.