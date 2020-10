Geldropse Adjudant Hendriks (95) zwaait af

NecrologieGELDROP - André Hendriks vond zichzelf een politieman van de oude stempel. Hij was trots op zijn vak en trots op zijn korps. Het is al 35 jaar geleden dat hij afscheid nam bij de politie, toch zullen veel Geldroppenaren herinneringen hebben aan hem. André Hendriks overleed vrijdag. Hij werd 95.

Het was in 1966 dat adjudant Hendriks hoofdagent en plaatsvervangend korpschef werd bij de Geldropse gemeentepolitie. Hij bleef dat bijna 20 jaar. Volgens jongste zoon André (die ook bij de politie ging) was zijn vader politieman in hart en nieren. Eentje die het liefst ook nog regelmatig op straat kwam. Of dat nou was met de intocht van Sinterklaas of wegens geweldsdreiging bij een plaatselijke discotheek. André Hendriks junior noemt zijn vader: ,,Streng en rechtvaardig. Meelevend, invoelend maar ook optredend als dat nodig was".

In Hendriks’ tijd was dat politie-optreden nog weleens wat spontaner en naar eigen inzicht dan tegenwoordig. Zijn zoon herinnert zich de anekdote over de dronkenlap die tegen een kruisbeeld stond te plassen. De vader vertelde thuis hoe de politie-agent die hem betrapte, 'm bij zijn achterste omhoog trok aan zijn riem waardoor hij zijn eigen broek helemaal onder plaste. Het zijn de anekdotes die horen bij een politieman van de oude stempel. ,,Hij vond bijvoorbeeld dat een corrigerende tik best moest kunnen",

Lezers wijzen op hun normale, sociale plicht

Dat veel mensen zich de hoofdagent zullen herinneren komt niet alleen omdat hij graag het bureau uit kwam. Hendriks was ook van het communiceren. Toen dat nog helemaal niet zo gebruikelijk was, had hij al een rubriek in het huis-aan-huis weekblad waarin hij aan de mensen vertelde wat er allemaal gebeurt was. In een artikel dat in deze krant verscheen bij zijn afscheid staat dat hij de lezers daarbij dan ook wees ‘op hun normale, sociale plicht'. Maar ook de lokale politiek werd regelmatig door Hendriks bijgepraat.

Verder richtte Hendriks in Geldrop de Verkeersbrigade op. Die zorgde voor verkeerslessen op school en voor het opleiden van de verkeersbrigadiers. De adjudant was daar zeer bij betrokken.

Keeper in het politie-elftal

Ook na zijn pensionering bleef Hendriks actief in de gemeenschap. Hij was altijd al fanatiek sporter geweest en dat bleef hij. In actieve sporten, zoals voetbal (hij was keeper bij verschillende politie-elftallen) maar vooral ook in de iets rustigere vissport. Bij de Geldropse visvereniging de IJzeren Man was hij ook voorzitter. ,,Die IJzeren Man was echt zijn kindje. Hij heeft tot zijn 85e gevist. Daarna heeft hij voor onze moeder gezorgd”, aldus de zoon.

Voor zijn Geldropse tijd was André Hendriks politieagent in Nijmegen, de stad waar hij geboren werd. In de oorlog zat hij eerst in Kamp Amersfoort en daarna in een Duits werkkamp.

André Hendriks was weduwnaar. Zijn vrouw Ceciel overleed anderhalf jaar geleden. Ze kregen vijf zoons en een dochter. Zoon André: ,,We hadden hem zo graag een groot afscheid gegeven, maar helaas kan dat nu niet". Op www.memori.nl/gedenkplaats/andre-hendriks kunnen mensen hun herinneringen beschrijven.

Volledig scherm Andre Hendriks © familiearchief

Volledig scherm Andre Hendriks in zijn politietijd © familiearchief