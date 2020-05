Politiek Geldrop-Mierlo baalt van dure bomenstrop

VIDEO Auto raakt van de weg en belandt in het water in Nuenen: vrouw (74) en man (80) overleden

11:15 NUENEN - Een auto is maandagmiddag te water geraakt aan de Brabantring in Nuenen. Een 74-jarige vrouw kwam daarbij ter plaatse om het leven, haar 80-jarige echtgenoot overleed later in het ziekenhuis.