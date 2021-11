Rolstoelers kunnen komende lente weer ommetje maken in de Coeveringse bossen in Geldrop

GELDROP - Het rolstoelpad in de Coeveringse bossen in Geldrop wordt helemaal vernieuwd. En daarna zal het wél goed onderhouden worden. Als de lente begint, moeten rolstoelers en mensen met een rollator er weer een ommetje kunnen maken.

Er was een handtekeningenactie voor nodig, maar toen greep de gemeente dan ook in. Voor het opnieuw aanleggen van een rolstoelpad van anderhalve km in de bossen (begin bij speeltuintje an het Heideven) ligt het plan inmiddels klaar. Dat bleek tijdens de begrotings-raadsvergadering van donderdag.

Lees ook Geldrops rolstoelpad alleen geschikt voor mensen die goed ter been zijn

Gemeente zag rolstoelpad volkomen over het hoofd

Wethouder Hans van de Laar (DPM) had het schaamrood nog net niet op de wangen. Nee, met het rolstoelpad in de Coeveringse bossen was het helemaal niet goed gegaan. Het lag er inderdaad abominabel slecht bij. ,,Het was niet opgenomen in het systeem voor wegenonderhoud en onze buitendienst kwam er ook nooit", moest de wethouder erkennen.

Quote We zijn helemaal klaar, het hoeft alleen nog maar gelegd te worden Hans van de Laar , wethouder

Maar er is ingegrepen. Er komt nieuwe verharding (geen asfalt, want dat mag daar niet) en de gemeente heeft advies gevraagd over het onderhoud. ,,We zijn helemaal klaar, het hoeft alleen nog maar gelegd te worden", aldus de wethouder. En dat gebeurt in maart.

Een motie van PvdA en DGG waarin de gemeente gesommeerd werd te zorgen voor opknappen van het pad kon dus weer van tafel. Die was overbodig.