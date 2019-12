Waarom Geldrop-Mierlo geen vuurwerkverbod bij kinderboerderij en bejaardenhuis instelt

GELDROP-MIERLO - In Geldrop en Mierlo komen geen vuurwerkvrije zones. Ook niet bij de kinderboerderij in het Geldropse kasteelpark en bij de Hof van Bethanië in Mierlo. Burgemeester Jos van Bree wil er niet aan omdat handhaving niet realistisch is.

,,Het zou symboolpolitiek zijn", zegt de kersverse burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo, ,,en daar hou ik niet van". Onlangs werd het Geldrop-Mierlose vuurwerkbeleid voor de komende jaarwisseling vastgesteld. Kort gezegd komt het er op neer dat er nu nog niks verandert ten opzichte van de afgelopen jaren. En dat betekent een algeheel vuurwerkverbod (net als in de rest van Nederland) tot 18 uur op oudjaarsdag en vanaf 2 uur 's nachts op 1 januari. Alleen daar tussenin mag (legaal) vuurwerk afgestoken worden. Wie buiten die tijden op knallen betrapt wordt, kan een boete van 100 euro krijgen.

Meerderheid voor vuurwerk tijdens jaarwisseling

Een jaar geleden hebben inwoners van Geldrop en Mierlo via een enquête kunnen laten weten of en hoe er volgens hen de hand gehouden moet worden aan het geknal. Toen bleek dat 48 procent voor een gemeentelijk vuurwerkverbod is en 52 procent tegen. Wel was er een grote meerderheid (68 procent) voor het aanwijzen van bepaalde gebieden waarin een vuurwerkverbod moet gelden. Bijvoorbeeld in de omgeving van bejaardenhuizen, het ziekenhuis en dierenparkjes.

Vervolgens is de gemeente gaan informeren of er bij die instellingen zelf ook behoefte is aan een knalverbod. En daarover bleken de meningen verdeeld. Bij de woonzorgcentra van Ananz (Berk, Heuvel en Akert in Geldrop) vinden bewoners en medewerker het vuurwerk gezellig en leuk om naar te kijken. En bij het St. Annaziekenhuis bleek geen behoefte aan een vuurwerkvrije zone omdat daar nog nooit sprake is geweest van overlast.

Maar bewoners van woonzorgcentrum Hof van Bethanië in Mierlo willen juist heel graag een jaarwisseling zonder geknal. En ook bij de kinderboerderij in het Geldropse kasteelpark zouden ze blij zijn met een vuurwerkverbod in die buurt. De dieren staan dan wel op stal, toch zijn ze vaak onrustig.

Te weinig mensen om te controleren

Hoe dan ook: in ieder geval dit jaar zal de gemeente nog geen zones met een vuurwerkverbod instellen. ,,De politie heeft gewoon te weinig mensen om te controleren. Dat is een realiteit die we accepteren. En om extra boa's in te zetten, daar heeft de politiek niet voor gekozen”, aldus burgemeester Van Bree.