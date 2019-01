Braakhuizen-Zuid in Geldrop krijgt kast en kansen

Aan het woord is wethouder Marc Jeucken (CDA). Een ietwat getergde Marc Jeucken, want daar zit je dan met je goede bedoelingen en overtuiging. En het eerste wat je kan doen is uitleggen hoe het nou kan dat in een wijk waar je als gemeente nou juist vertrouwen wil terugwinnen, de gemeentelijke bureaucratie een buurtinitiatief zo in de wielen rijdt. Het gaat over de buitenkast voor gymspullen die senioren van het Cruyff Court gymclubje meer dan een jaar geleden vroegen en werd toegezegd. En die nu al een half jaar een kilometer verderop op vervoer door de gemeente staat te wachten. Dat kan je niet uitleggen. En dus zegt Marc Jeucken: ,,Ik ging er vanuit dat die kast er allang stond. Nu zorg ik er voor dat die er volgende week staat. Schrijf dat maar op".