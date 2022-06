Brabanders (48 en 30) opgepakt voor serie inbraken in vakantiehuisjes in Limburg

Op meeste locaties met arbeidsmi­gran­ten is nog wel iets mis, maar contro­leurs vinden het ‘niet echt gevaarlijk’

HELMOND - Op veel adressen waar arbeidsmigranten verblijven is nog flink wat mis. Tijdens een actieweek in Oost-Brabant en Noord-Limburg bleek dat op 70 van de 91 bezochte locaties regels werden overtreden. Op 15 van die plekken waren excessen waar direct werd opgetreden of is verder onderzoek nodig.

20 mei