Brand bij hotel De Brabantse Boerin in Geldrop

Automobi­lis­te slaat meerdere keren over de kop op A270 tussen Nuenen en Helmond

9:40 NUENEN/HELMOND - Op de A270 tussen Nuenen en Helmond is zaterdagochtend een automobiliste enkele keren met haar auto over de kop geslagen. Het voertuig kwam uiteindelijk in de berm tot stilstand. Na het ongeluk lag de snelweg bezaaid met glas.