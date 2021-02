Brand in auto die was volgeladen met vaten in Geldropse woonwijk

Niet alle eigenaren willen verkassen om Bogardeind in Geldrop te verbreden

16 februari GELDROP - De verbreding van het Bogardeind in Geldrop, het stuk tussen de Laan der Vier Heemskinderen en de Beukelaar, zit al sinds de vorige eeuw in de pen. Door de crisis in 2008 werden de plannen in de ijskast gezet. In 2018 kwamen ze er weer uit en moeten de panden met de nummers 85 tot en met 123 gesloopt worden.