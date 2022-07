Brand in een garage naast woning in Nuenen

Tentoon­stel­ling Schotse Ruit in Weverijmu­se­um met doedelzak­mu­ziek geopend

GELDROP - Met doedelzakmuziek van de Drum & Pipe band is donderdag de tentoonstelling Schotse Ruit, voor even met Geldrop verweven geopend. Op deze expositie in het Geldropse Weverijmuseum is een selectie aan stoffen met schotse ruit, een aantal kilts, militaire uniformen en accessoires te zien.

21 juli