Brand in school in Geldrop: leerlingen en docenten uit het gebouw

SP Brabant: verwarring over herinde­ling Nuenen

9:28 DEN BOSCH/NUENEN - De verwarring over de toekomst van Nuenen is compleet met een serie schriftelijke vragen van de SP in Brabant. De coalitiepartij denkt dat de herindeling van Nuenen helemaal niet kán worden uitgesteld en dus niet doorgaat. ,,De herindeling gaat niet door’’, concludeert de partij over de uitkomst van een debat afgelopen vrijdag in het provinciehuis. En voor de bevestiging van die conclusie stelt de coalitiepartij een aantal vragen aan gedeputeerde Anne-Marie Spierings.