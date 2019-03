Brand in villa in Geldrop valt mee: 'slechts’ sprake van rook boven een verlaagd plafond

Art Rooijak­kers ontkent 'inpikken van baan' Dennis Weening: 'Ik was aangesla­gen en voelde mij alleen'

12:57 GELDROP - Art Rooijakkers vond het begin van zijn tijd bij RTL behoorlijk pittig. De Geldropse presentator had moeite met het feit dat hij ervan werd beticht Expeditie Robinson van Dennis Weening af te pakken. “Ik heb met mijn oren staan klapperen om wat er allemaal is geroepen. Het was allemaal zo bezijden de waarheid”, zegt hij in De Telegraaf-bijlage Vrouw.