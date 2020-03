Brand in woning in Geldrop, verdachte aangehouden

Herstelde zerk terug op graf van vader Vincent van Gogh in Nuenen

19:30 NUENEN - De kritiek was niet van de lucht toen de zerk op het graf van de vader van Vincent van Gogh vorige maand bij het begin van een restauratie in twee stukken brak. Maar de breuk is hersteld en de grafsteen is sinds gisteren terug in Nuenen.