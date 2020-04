Brand in zendmast in centrum van Nuenen

De brand is volgens de hulpdiensten ontstaan aan de voet van de mast en niet in een elektriciteitskast. De politie houdt er rekening mee dat de brand bewust is aangestoken. Specialisten zullen later op de dag onderzoek doen naar de precieze oorzaak.

‘Fuck 5G’

Eerder deze week stond een zendmast in Liessel ook in brand. Ook hier was hoogstwaarschijnlijk sprake van brandstichting. Of beide branden ook te maken hebben met complottheorieën tegen 5G, is onduidelijk. Wel stond op de meterkast in Liessel de tekst ‘Fuck 5G’.