Brandbrief Van Bree aan kabinet: steun horeca beter

Nieuw olieverf­schil­de­rij in standerdmo­len in Mierlo

MIERLO - De standerdmolen in Mierlo is een olieverfschilderij rijker. Het schilderijtje (24 x 30 cm) is een ‘portret’ van hoe de molen eruitzag toen hij nog werd omringd door koren.

25 november