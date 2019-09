Brandweerlieden halen hond uit het water in Geldrop

Brandweerlieden gingen het water in en zetten het hondje op het droge. De vrouw die de hulpdiensten had gewaarschuwd, stond een van haar hondenriemen af zodat de hond kon worden aangelijnd. Medewerkers van de dierenambulance hebben gecontroleerd of de hond gechipt was. Dat bleek wel het geval, maar de hond was buitenlands en kon zodoende niet meteen aan een eigenaar worden gelinkt.