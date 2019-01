Broer met Alzheimer zorgt voor Geldrops familiekoor

Vier broers en twee zussen vormen Familiekoor Van den Broek. In 2012 zijn ze begonnen. Broer André had Alzheimer en woonde in zorgcentrum Berkenheuvel. Iedere woensdagmiddag kwamen zijn broers en zussen op bezoek. ,,Praten konden we niet meer met hem, maar als we liedjes zongen dan zong hij uit volle borst mee’’, vertelt een van de zussen. ,,Als het mooi weer was dan zongen we buiten op het terras en dan kwamen er steeds meer mensen meezingen.’’