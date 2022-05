Broodnodige tijdelijke lokalen staan leeg te wachten op Luchense leerlingen, want geen internet

RKSV Nuenen strikte topschut­ter Coen Dillen als trainer: ‘Rustig, stug en tactisch sterk’

NUENEN - Door het kampioenschap van 1965 ontsteeg RKSV Nuenen de Brabantse Bond om er tot op de dag van vandaag nooit meer in terug te keren. Het was een seizoen dat bij de honderdjarige (oprichtingsdatum 8 mei 1922) als een van de memorabele de geschiedenisboeken in ging.

3 mei