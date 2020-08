Brugklassers zien als eerste het nieuwe Strabrecht College in Geldrop

De pijlen op de vloeren geven de looprichting aan waar de meer dan 1000 leerlingen zich aan moeten houden. Bij de klaslokalen staan middelen om handen en tafels schoon te maken. ,,Het ventilatiesysteem is top”, vertelt Hans Abels, lid van de directie. ,,Het circuleert alleen verse lucht. Dat wilden we al voor corona uitbrak, dat komt nu goed van pas.” Voor de leraren zijn er spatschermen om op hun bureau in de lokalen te plaatsen. Zij moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar en van leerlingen. De leerlingen onder elkaar hoeven dat niet volgens de RIVM-regels.

Laveren

Gisteren was het schoolplein nog niet klaar en moesten de brugklasleerlingen laveren over planken om bij de hoofdingang te komen. Ze kwamen hun laptop ophalen. Een van hen was Dani van Kessel. Of het door het rommelige schoolplein kwam of omdat de school onwennig is, hij raakte de sleutel van zijn spiksplinternieuwe fiets kwijt. Zijn vriend Thomas Kösters hielp hem zoeken. Gelukkig vonden ze de sleutel in de buurt van de schoolingang. Het was een hele opluchting dat hij zijn vader er niet bij hoefde te halen om het kabelslot door te zagen. ,,Waarom zijn er morgen en overmorgen geen lessen?”, vroeg Dani zich af voor hij naar huis ging. Dat leraren die twee dagen nodig hebben om zich voor te bereiden en te vergaderen, vond hij maar lang.