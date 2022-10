Brullende leeuwen en een sterke olifant: in Dierenrijk griezel je met met Halloween

Het is de eerste dag van ‘BOEH! in de Zoo’, de activiteit waarmee Dierenrijk inspeelt op de groeiende populariteit van Halloween. Overal zijn decoraties in Halloweenstijl. Het park is aangekleed met spoken, spinnen in grote spinnenwebben, zwarte katten en kraaien. Er hangen doodshoofden en vleermuizen, op de grond staan enge grafstenen tussen de pompoenen. Van de pompoenen zijn er werkelijk honderden van. Griezelig is het niet, wel heel sfeervol.

Quote Zeger vindt de speurtocht die er nu is heel leuk. Hij sprint steeds naar de volgende vogelver­schrik­ker De opa van Zeger Bouman

Op twee plaatsen in het park kan worden gekozen voor een spooky route. De ene route gaat door een donker doolhof. De andere door een spooktunnel met botten op de grond en aan de wanden geesten, skeletten en afgehakte handen. Er knippert stroboscopisch licht. ,,Cool” zegt een klein meisje. ,,Heel eng, hahaha” grapt een familie met grotere kinderen. ,,Nee hoor, helemaal niet eng.”

Olifant wekt ontzag

Het is druilerig. ,,Juist wel lekker, dan is het niet zo druk. Alleen jammer dat sommige dieren binnen schuilen als het regent. En wat doen wij?” lacht Remko Bruininx. ,,Wij gaan naar de dierentuin.” Vanuit Aalst, Waalre, Heeze en Bladel zijn drie generaties naar de dierentuin gekomen voor een familie-uitje. Ze komen niet speciaal voor BOEH! in de Zoo maar vinden het wel leuk. Ze kijken met ontzag naar een olifant die een flinke tak het verblijf uitgooit. De tak zeilt metershoog over de bomen.

Noch de motregen, noch de Halloweendecoraties hebben invloed op de komst van bezoekers. ,,De kaartjes waren al gekocht”, zegt de opa van Zeger Bouman. ,,Ondanks de weersverwachting zijn we gewoon gegaan. En Zeger vindt de speurtocht die er nu is heel leuk. Hij sprint steeds naar de volgende vogelverschrikker.”

Speurtocht

Die vogelverschrikker is Viktor de Verschrikkelijke en de hoofdrolspeler in een spannende speurtocht. Bij vogelverschrikkers in het park wordt een vraag gesteld over de dieren waar ze bij staan. De antwoorden samen leveren ook een woord op dat met dieren te maken heeft. Behalve leuk is de speurtocht zo nog leerzaam ook. ,,Hij is pas vijf en hij kan nog niet lezen. Wij lezen alles voor”, zegt Zegers oma voor ze daad bij woord voegt en Zeger en zijn zusje over Viktor de Verschrikkelijke vertelt.

Yuna uit Hapert viert met ouders en vriendinnetjes Willow en Jaydie naar Dierenrijk gekomen om haar elfde verjaardag. Ze vinden de versieringen juist mooi en niet eng. Willow heeft een flinke tak. ,,Die gooide een olifant over de bomen en kwam zo voor mijn voeten terecht. Dat was wel eng. Ik heb hem meegenomen, want ik ben heel erg fan van olifanten. Mijn kamer staat vol met olifantenbeeldjes.”

Holy Moly!

Zelfs de leeuwen dragen hun steentje bij aan Halloween. De een knaagt languit het vlees van een groot bot. De ander is bezig met een uitgeholde pompoen. Die zijn volgepropt met vlees dat hij door de gaten in de pompoen naar buiten trekt. Ondertussen loert hij naar zijn broer en als die een rondje door het verblijf loopt ziet hij zijn kans schoon en verschalkt het bot.

Dat duurt maar even. Een korte felle vechtpartij, gepaard met heel hard gebrul, volgt. ,,Holy Moly!” klinkt het verschrikt uit het publiek. Het is het meest enge moment van de dag. Erger wordt het niet vandaag.