Budget nieuw Strabrecht-College Geldrop mogelijk te krap

,,Jongens, trek de portemonnee maar", riep het VVD-raadslid Thomas Schouten (oppositie) toen wethouder Van Otterdijk de raadsleden deze week bijpraatte over de nieuwbouwplannen van de Geldropse middelbare scholengemeenschap. ,,Ik voel 'm al aankomen”, voegde hij er nog aan toe. ,,Wellicht is dat een prematuur gevoel", opperde de onderwijswethouder. Maar dat klonk eerder hoopvol dan overtuigend. Want uit alles wat hij zojuist had verteld, bleek dat het er in ieder geval om zal spannen of nieuwbouw van de school binnen het budget van 18 miljoen euro blijft.

Bouwkosten

Oorspronkelijk stond in de gemeentelijke boekhouding 9 miljoen euro gereserveerd voor nieuwbouw van het Strabrecht College aan de Grote Bos. Maar door uitstel, stijgende bouwkosten en aangescherpte eisen van het rijk was dat bedrag allang niet meer reëel.

Uiteindelijk stemde de gemeenteraad deze zomer in met een bouwbedrag van ruim 18 miljoen euro. De komende weken kunnen geïnteresseerde bouwers zich melden. De Europese aanbesteding is eind dit jaar.

Prijzig

,,Het zal spannend zijn of we binnen het budget kunnen blijven", zei Van Otterdijk. De bouwkosten stijgen namelijk nog steeds en de duurzame ambities waarvoor de politiek koos, zijn ook prijzig. Waarop VVD’er Schouten onmiddellijk opperde om dat ambitieniveau dan maar bij te stellen.

Van Otterdijk zei ook dat de post onvoorzien is inmiddels al helemaal leeg is. Die post was onderdeel van het totaalbedrag. Er komt geen nieuw potje voor onvoorziene uitgaven. ,,Want het uitgangspunt is nog steeds om te bouwen binnen het beschikbare budget", aldus Van Otterdijk in een toelichting achteraf.

Planning