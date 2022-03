Budovereniging De Hechte Band: al dertig jaar een sportclub met groot sociaal hart

De Hechte Band is een bloeiende vereniging met ruim 700 leden. Het jongste lid is twee jaar, het oudste lid tachtig. De vereniging werd opgericht op 1 april 1992 en kent naast het sporten een groot aantal activiteiten voor jong en oud en voor mensen met een beperking.

,,In onze statuten staat beschreven dat onze missie is om te stimuleren, ontwikkelen en aanbieden van Budo-gerelateerde sporten in een veilige omgeving”, aldus voorzitter en oprichter Lianne Sanders (63). ,,Maar vooral staan bij ons respect, veiligheid, normen en waarden en algemeen welzijn centraal. Persoonlijke groei, dát vinden we belangrijk. Ik mag wel stellen dat we – al dertig jaar - een club zijn met een groot sociaal hart.”

Oprichter

Lianne Sanders is de oprichter van de sportvereniging. ,,Ruim dertig jaar geleden was onze toen vierjarige dochter aangesloten bij de judoclub. Ze vond het fantastisch. De Mierlose sportclub was echter een dependance van een judovereniging uit Venray, en dat liep allemaal niet zo soepel. Zodoende heb ik met een aantal ouders indertijd DHB opgericht, en vanaf die dag ben ik gebombardeerd tot voorzitter van de vereniging.”

Haar man Peter Sanders (66) staat al die jaren aan haar zijde. ,,Dat moet ook wel”, zegt hij met een lach. ,,Anders zien we elkaar nooit.” Ze functioneren als een goed geoliede machine, vertelt hij. ,,En we zijn trots op waar we nu staan. We zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een soort van ‘omnivereniging’ met inmiddels veertien verschillende sporten voor alle leeftijden.”

Er is door de jaren heen veel veranderd, vertelt het echtpaar. Peter: ,,We zijn begonnen in april 1992 als een judovereniging met zo’n zeventig leden. We kenden iedereen bij naam en toenaam. Hadden we een toernooi, dan ging ik persoonlijk naar onze vrijwilligers toe om de taken door te spreken.”

Te groot

Daarvoor is inmiddels de club te groot geworden. ,,Toch hebben we met heel veel leden persoonlijk contact. En we hebben een ‘harde kern’ van supervrijwilligers om ons heen. Dat blijkt onder andere uit de hulp die we vorig jaar kregen, toen onze pas aangeschafte tent tijdens de storm kapotwaaide. Binnen no time stond hier een klein legertje klaar om te helpen met het puinruimen. Die samenhorigheid voelen we erg binnen onze vereniging. Samen staan we sterk.”

Wat ook veranderd is, is de samenwerking met andere partijen. Lianne: ,,Om onze ambities en dromen waar te maken, werken we nauw samen met verschillende partners als het onderwijs, LEVgroep, jongerenwerk, gebiedsregisseurs van de Gemeente Geldrop Mierlo, Fysiotherapeuten, Leef en Jibb+. Samenwerking is voor ons de sleutel tot verbetering, vernieuwing of verandering.”

Handicap

De Budovereniging wil dat ‘iedereen mee kan doen’. ,,Sport is goed. Voor iedereen. Zodoende hebben we speciale groepen. Een Parkinsongroep bijvoorbeeld. Maar ook een groep voor kinderen met een handicap. Nou, ik heb weleens staan huilen als je ziet dat zo’n kind ineens doorheeft hoe een greep of worp werkt! Je ziet het zelfvertrouwen onder je handen groeien.”

Kijken naar het individu in die dertig jaar nooit veranderd. ,,Samen gaan we voor een gezonde en fijne levensstijl en daar neemt sporten op een leuke en verantwoorde manier een heel prominente plaats in.”

Lianne en Peter Sanders hebben nog steeds ambities en dromen om waar te maken. ,,We hopen nog een groep te mogen oprichten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, misschien in de vorm van een soort van dagbesteding. Daarover zijn we nu aan het nadenken.”

Intussen concentreren ze zich vooral op het naderende jubileum. ,,Snel nog alles regelen, want in de coronatijd hadden we alle plannen op een laag pitje. Onze jeugdleden trakteren we in ieder geval op een dagje Toverland. Op 10 april gaan we met 200 man in bussen op pad. Voor de Parkinsongroep hebben we een gezellige brunch georganiseerd. De andere leden kunnen ook rekenen op een verrassing.”