Buitenlandse arbeiders naar Mierlose kampeerboerderij

MIERLO - Kampeerboerderij De Blauwe Kei in Mierlo wordt het verblijf voor 95 arbeidsmigranten. De gemeente heeft daar toestemming voor gegeven. Eigenaar Jan Knoops is blij: ,,Ik ga bewijzen dat dit heel netjes kan verlopen. Zonder dat iemand in de omgeving er last van heeft dus".

De Blauwe Kei mag dan uiteindelijk toch geschikt gemaakt worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Een eerdere aanvraag werd door B en W van Geldrop-Mierlo nog afgewezen. Maar toen ging het over een periode van 10 jaar. Nu gaat het om 5 jaar. Daarbij heeft de gemeente wel aanvullende voorwaarden gesteld: de arbeidsgasten mogen niet langer dan 4 maanden op de Blauwe Kei verblijven en na 2,5 jaar volgt een evaluatie. Mocht blijken dat er toch sprake is van overlast, kan de gemeente dan al besluiten om de vergunning in te trekken.

Geen hinder

Maar daar is eigenaar Jan Knoops niet bang voor. Hij is er van overtuigd dat de buurt geen hinder zal ondervinden van de aanwezigheid van de arbeidsmigranten. Daarbij worden de gasten op het terrein zelf netjes ondergebracht. ,,Het is eigenlijk een win-win-win situatie", zegt Knoops. En daarmee doelt hij op het bedrijfsleven waar grote behoefte is aan de buitenlandse werknemers; de werknemers zelf die bij hem een fatsoenlijk onderdak vinden en de inwoners van de woonwijken. Door arbeidsmigranten op plekken als De Blauwe Kei onder te brengen, hoeven ze niet in kamertjes te wonen in door huisjesmelkers opgekochte panden.

Ook de Geldrop-Mierlose wethouder Marc Jeucken denkt er zo over. Hij noemt de Mierlose vooorziening 'bij uitstek geschikt'. ,,En we verwachten natuurlijk wel dat de beheerder toezicht houdt en zowel voor de huurders als voor de buurt een klankbord is". De gemeente heeft in de voorwaarde ook opgenomen dat de eigenaar de buurt informeert voordat hij de verbouwing van zijn accommodatie start.

Kort verblijf

De Blauwe Kei in Mierlo zal gericht zijn op kort verblijf. Het is niet de bedoeling dat huurders er jaren blijven hangen. Jeucken: ,,Een grote groep migranten uit Oost-Europese landen komt ieder jaar een paar maanden hier naartoe. De rest van het jaar zijn ze in hun thuisland. Die groep willen we hier ontvangen". Jeucken zegt dat Geldrop-Mierlo met het verlenen van de vergunning aan De Blauwe Kei een bijdrage levert aan het ‘oplossen van een gezamenlijke opgave in de regio’.