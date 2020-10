Buren in Geldrop letten best een beetje op elkaar

GELDROP - Alle wijken van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn deze week bezocht door de gebiedsregisseurs, ambtenaren die in de buurten werken om die te verbeteren. In het kader van de week van de eenzaamheid hebben ze hun tent opgeslagen in de wijken om in gesprek te gaan met inwoners.

Op donderdagmiddag stond de tent in Braakhuizen-Zuid, bij de Aldi. Mensen die boodschappen gingen doen, konden nauwelijks om de tent heen en als ze tijd hadden, maakten ze een praatje. ,,Ik let op mijn oudere buren”, vertelt mevrouw van de Kerkhof (70). ,,Bij een van mijn buurvrouwen van 89, ging ik regelmatig op de koffie want haar kinderen wonen ver weg. Met corona is het moeilijk om bij haar binnen te vallen, maar ze weet dat ik er voor haar ben.” Van een andere buur houdt ze in de gaten of de gordijnen ’s morgens open gaan.

,,We horen veel verhalen over manieren waarop buren op elkaar letten”, vertelt Harold van Lieshout, één van de vier gebiedsregisseurs. ,,Een mevrouw vertelde dat ze met de overbuurvrouw de afspraak heeft dat een plantje voor het raam zet als ze wakker is. Als dat pas na tienen is, dan is dat een reden om ongerust te worden.”

Hoe goed buren ook op elkaar letten, dat wil niet zeggen dat mensen zich niet eenzaam kunnen voelen. Piet (87), die zijn achternaam liever niet in de krant heeft, gaat iedere week klussen in de kerk. ,,Daar ben ik mee begonnen na het overlijden van mijn vrouw. Het zorgt ervoor dat ik sociale contacten heb.” Een van zijn zonen woont ver weg, de andere woont in Hoogeloon. ,,Daar kan ik zelf naar toe rijden.” Van Lieshout wijst hem op het Maatjesproject tegen de tijd dat Piet zelf niet meer kan rijden. ,,Dan brengt iemand je naar Hoogeloon.” Piet knikt. ,,Ik hoop dat het zover niet komt.”

Eenzaamheid

Of veel eenzame mensen de tent hebben bezocht, om ideeën op te doen hoe ze de eenzaamheid kunnen doorbreken, is de vraag. Wel zijn mensen weer alert geworden om op elkaar te letten. ,,Ik sprak een man die meteen zijn vrouw ging vragen om een van zijn buren te bezoeken die pas weduwe is geworden”, zegt Van Lieshout.

Uit de gesprekken maakt Van Lieshout op dat behalve ouderen ook jongeren eenzaam kunnen zijn. ,,Een moeder vertelde dat ze denkt dat haar zoon misschien heel alleen is. Hij woont in haar huis, maar ze ziet hem nauwelijks omdat hij altijd achter de computer zit. Jongeren hebben vaak veel vrienden op sociale media, maar er komt niemand vragen of ze mee gaan voetballen.”

Wie de gebiedsregisseurs heeft gemist, krijgt binnenkort een herkanssing. ,,We gaan dit vaker doen”, zegt Van Lieshout beslist. ,,Deze keer was de actie ‘Eén tegen eenzaamheid’ de aanleiding, maar we hebben zoveel mensen gesproken en goede reacties gehad, dat we deze manier van contact maken gaan doorzetten.” En dan zijn er ook nog de spreekuren om binnen te vallen bij de regisseurs.