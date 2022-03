Burenruzie of serieuze zaak? Nuenen moet oordeel geven over bezwaar tegen webshop op Eeneind

NUENEN - Een plantenkwekerij in Nuenen wil een webwinkel openen, maar directe buren vrezen overlast. Nu mag de gemeente oordelen: is dit een burenruzie of een serieuze zaak?

De bezwarencommissie van de gemeente Nuenen boog zich maandagavond over een klacht van een inwoonster van de wijk Eeneind. Zij wil niet dat haar achterbuurvrouw een webshop aan huis begint. Die achterbuurvrouw heeft een plantenkwekerij aan huis, aan de rand van de wijk tegen het buitengebied aan.

Formeel mag een webwinkel niet een woonwijk. Dat trekt drukte aan die daar niet hoort. Maar de gemeente Nuenen vertrouwt erop dat de kwekerij op Eeneind niet meer dan tien klanten per week ontvangt. Het gros van de online bestellingen wordt bovendien afgehaald door koeriers, die twee of drie keer per week hun busje volladen bij de kwekerij.

Daar vertrouwt de bezwaarmaakster niet op. Volgens haar is het bij de kwekerij nu al een komen en gaan van bezoekers, vrachtauto’s en touringcars vol dagjesmensen die komen voor een excursie. „Ik ben heus niet tegen de webshop”, vertelde ze maandagavond. „Het is de optelsom van wat er al allemaal gebeurt op het adres, waardoor wij overlast ervaren.”

‘Ze frustreren mijn bedrijf’

Dat soort uitspraken zijn volgens de plantenkweekster volslagen onzin. “In de afgelopen twee jaar zijn drie bussen geweest, met bezoekers van de Open Tuindagen die de kwekerij bezochten.” Ze zegt het gevoel te krijgen dat haar buren vooral haar bedrijf willen frustreren.

Waarom, dat zei ze niet, maar in Nuenen is algemeen bekend dat ‘op’ Eeneind een klein aantal mensen moeilijk door één deur kunnen. Zo moeilijk zelfs, dat eerder de gemeenteraad en nu dus ook de bezwarencommissie van de gemeente de zaak bespraken.

Dat komt zo: de man van de eerdergenoemde plantenkweekster was tot drie jaar geleden voorzitter van de Wijkraad Eeneind. In die functie kwam hij in 2020 in conflict met een wijkbewoner over een speelveldje. Dat leidde tot een hoogoplopende ruzie. De wijkraad trad tijdelijk terug en na bemiddeling van de burgemeester werd de boel hersteld. Er kwam een andere wijkraadvoorzitter, maar de animositeit tussen de oud-voorzitter en de boze wijkbewoner bleef.

‘Niets anders dan pestgedrag’

Die boze wijkbewoner is goed bevriend met de achterbuurvrouw van de vrouw van de oud-voorzitter, de plantenkweekster. Dat zij nu bezwaar maakt tegen de webshop die zij wil openen, ervaren hij en zijn vrouw als niets anders dan pestgedrag.

Het is nu aan de bezwarencommissie van de gemeente Nuenen om te beoordelen: is dit gekissebis tussen buren of is dit een misstand? Als de gemeente niet optreedt, dan wil de bezwaarmaakster haar bezwaar doorzetten bij de Raad van State.