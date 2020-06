Burgemeester Houben verdedigt poging privacyschending woonwagenbewoners in Nuenen

Volgens de burgemeester zoekt de gemeente altijd de randjes van de privacywet op, ook bijvoorbeeld in strijd tegen de criminaliteit. ,,We doen dat overal. Het is een werkwijze die we in heel Nuenen toepassen. Gegevensuitwisseling is noodzakelijk. Het is gereedschap dat we hard nodig hebben om zicht te krijgen op problemen en de oorzaken’’, zei hij donderdagavond in een vergadering.