Burgemeester Jos van Bree kritisch over coalitie-akkoord

GELDROP-MIERLO - Er is in Geldrop-Mierlo te weinig openheid geweest over de manier waarop een nieuwe coalitie gevormd is. Voor veel raadsleden was het niet altijd duidelijk wat er gaande was. Dat moet anders bij de volgende verkiezingen.

Dit schrijft burgemeester Jos van Bree in een reactie op het coalitie-akkoord van DGG, DPM en CDA. Dat wordt donderdag in de gemeenteraad besproken. Daarna dragen de drie partijen hun kandidaat-wethouders voor.

Afspraken nodig over formeren

Van Bree is kritisch in zijn reactie. Hij vindt dat er in Geldrop-Mierlo duidelijke afspraken moeten komen over hoe er geïnformeerd en geformeerd wordt na verkiezingen. Frans Stravers was als lijsttrekker van de grootste partij verantwoordelijk voor het proces en hij kon daar een eigen invulling aan geven. De burgemeester vindt het wenselijk als daarover vaste procesafspraken komen.

Weerbarstige praktijk

Ook over het realiteitsgehalte van het coalitie-akkoord is Van Bree kritisch. Hij prijst de aanpak van het duidelijk omschrijven van specifieke doelen, maar zegt ook: ,,Dit veronderstelt (...) een maakbaarheid die in de praktijk weerbarstiger zal blijken".

Volgens de burgemeester is het ook opvallend dat het stuk nogal ‘top-down’ geschreven is, terwijl er ook in staat dat er veel meer dan nu een ‘bottom-up’ beleid gevoerd moet worden. Hij geeft het nieuwe college dan ook mee om met een plan te komen voor het organiseren van het meedenken en meedoen door inwoners.

,,Het begint bij onszelf”

Overigens is Van Bree het wel van harte eens met de coalitiepartijen dat processen en procedures korter moeten. ,,Maar dat begint bij onszelf", schrijft hij. En: ,,...laten we er dan ook echt werk van maken in de volle breedte.”