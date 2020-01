Burgemeester Jos van Bree laat met ‘houdoe’ fractie achter bij 25 meter abseilen in Geldrop

GELDROP - Geldrops nieuwe burgemeester Jos van Bree, zette zaterdagmiddag op 25 meter hoogte in een toren van de Brigidakerk onverschrokken een helm op en tuigde zich in, om daarna via twee touwen af te dalen de kerk in. Met een ‘houdoe’ liet hij zijn gezelschap, de leden van de fractie van het CDA achter.

De groep maakte een rondwandeling door de kerk. Fractievoorzitter Mark van Schaik volgde per touw. Van Schaik was in het verleden voorzitter van de Neil Armstrong scouting groep, die het abseilen organiseert. Van hem kwam, tijdens de excursie, de uitdaging aan de burgemeester, die daarop zonder dat hij eerder geïnformeerd was de uitdaging spontaan aannam.

Rest gaat met de trap

Volledig scherm De nieuwe burgemeester van Geldrop *Jos van Bree* wordt rondgeleid door *Mark van Schaik* in de kerk. Hij gaat abseilen in de toren. © FotoMeulenhof De overige CDA-leden, die samen met de burgemeester op excursie waren in de kerk, kozen er toch maar voor om met de trap naar beneden te gaan. Het ging burgemeester Van Bree goed af dat abseilen. "Ik ben tien jaar officier bij de landmacht geweest. Daar heb ik dat in mijn opleiding geleerd. Het gaat blijkbaar nog steeds goed."

Het bezoek aan de torens en kerk was onderdeel van een serie ontmoetingsbijeenkomsten van burgemeester en raadsleden. "Bij mijn installatie heb ik gezegd dat ik snel iedereen wilde leren kennen. Alle fracties gaan me nu laten zien wat ze vinden dat ik moet zien in Geldrop-Mierlo. Zo leer ik hen kennen en leren zij mij kennen"

Bij het uitje maakte de hele groep een tocht door de gewelven van de koepel van de kerk via smalle gangetjes en smalle trapjes waarbij ze zich soms vasthoudend aan een touw de trap op moesten.

Demonstraties

Koster Jongen gaf informatie over de torens en kerk. Het gezelschap kreeg op de rondgang een demonstratie van het wiselluidersgilde en de beiaardier van de Brigidakerk. Niek van Broekhoven van de stichting Brigida Concerten informeerde het gezelschap over he grote orgel in de kerk. In Mierlo was de groep op bezoek bij de molen en bij de Saasen Groep, het bedrijf voor veiligheid en bedrijfshulpverlening . Ter afsluiting leerde de burgemeester het Chinees restaurant Jade kennen.

De scouts geven ook demonstraties abseilen bij de intocht va Sinterklaas. Zij klimmen ook in de torens om jaarlijks de vierenhalve veter grote kerststerren tussen die torens te hangen.

