Burgemeester Jos van Bree stemde op ‘Rollercoaster’, want het jaar was voor hem en zijn gezin een ware achtbaan

Nou is een ritje in een achtbaan voor een oud-militair (Van Bree werkte tien jaar bij de Landmacht) over het algemeen natuurlijk een peulenschilletje. Maar die van 2020 was toch wel een heftige. Een emotionele ook wel. Toch: tijdens de rit leerde Jos van Bree dat hij het goed gezien had: Dit burgemeesterschap pást hem, zegt hij. Hij deed er goed aan om in te stappen.