Burgerforum Geldrop-Mierlo haakt teleurgesteld af: Politiek is er nog niet klaar voor

GELDROP-MIERLO - De coalitiepartijen in Geldrop-Mierlo voelen er niks voor om een groep burgers bij wijze van proef een besluit te laten nemen dat eigenlijk op het bordje van de gemeenteraad ligt. Het Comité Burgerforum Geldrop-Mierlo is zwaar teleurgesteld, maar wacht op betere tijden.

Twee jaar is een groep betrokken Geldroppenaren en Mierlonaren er mee bezig geweest: een model bedenken voor een burgerforum dat zich met instemming van de gemeenteraad buigt over lastige kwesties die spelen en dat daar dan ook een besluit over neemt. Een besluit dat de gemeenteraad dan hoe dan ook respecteert.

Een brug te ver

Maar kennelijk was vooral dat laatste een brug te ver. In een brief aan alle acht politieke partijen in Geldrop-Mierlo schrijven drie leden van het Comité Burgerforum deze week: ,,De coalitiepartijen hebben als reactie aangegeven dat zij in de komende raadsperiode geen mogelijkheid zien, geen prioriteit geven, geen medewerking verlenen aan het realiseren van zo’n Burgerforum en zich willen blijven beroepen op hun wettelijke mandaat.”

Het comité is diep teleurgesteld. De leden hadden veel tijd en energie gestoken in het plan. Het voorstel was om samen met de gemeenteraad een onderwerp te kiezen (als voorbeeld werd het vuurwerkbeleid genoemd) waar de politiek moeilijk uit komt. Vervolgens zouden 300 kiesgerechtigde, willekeurige inwoners van Geldrop en Mierlo een uitnodiging thuisgestuurd krijgen om deel te nemen aan het forum dat uiteindelijk uit 75 zou bestaan.

Quote We wilden de politiek overtuigen van het wezenlijk belang van een burgerfo­rum Het Comité

Die groep zou een aantal keren bijeenkomen om met deskundigen en elkaar te praten over het onderwerp. En vervolgens zou een besluit genomen worden. De afgelopen twee jaar werkten de comitéleden het plan uit. Ze zette het op papier en voerden gesprekken met alle politieke partijen en de burgemeester. ,,Om ze te overtuigen van het wezenlijke belang van een burgerforum.”

Als de politiek bij zinnen komt, staan ze klaar

Maar zonder resultaat dus. De briefschrijvers (Paul Couturier, Hans Ouwersloot en Renny de Bruyn) vinden dat vooral zo teleurstellend omdat de partijen, en zeker de drie coalitiepartijen DGG, DPM en CDA: ,, Bij herhaling luidkeels verkondigen dat zij de stem van de burger serieus willen nemen.”

Het Comité Burgerforum Geldrop-Mierlo heeft nu besloten de stekker er uit te trekken. In ieder geval voorlopig. Want mocht de politiek bij zinnen komen, dan staan ze direct weer klaar.