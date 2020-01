Busje verwoest na brand in Geldrop

Illegale bouwkeet in Nuenen gaat na meer dan 12 jaar weg

8 januari NUENEN - Een illegale bouwkeet aan de Stationsweg in Eeneind (Nuenen) gaat na meer dan twaalf jaar weg. De gemeente heeft daarover met de bewoners overeenstemming bereikt nadat met een dwangsom was gedreigd. In overleg met de gemeente hebben de bewoners beloofd dat de bouwkeet uiterlijk op 1 maart is verdwenen.