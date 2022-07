Buste Vincents moeder in voortuin Van Goghhuis eindelijk onthuld

NUENEN - Vanuit een hoek in haar voortuin overziet Anna Cornelia Van Gogh-Carbentus (1819-1907) het bouwterrein naast museum Vincentre, gewijd aan haar zoon. Eindelijk is het zwarte plastic waaronder de buste op Berg 26 ruim een jaar was weggestopt, verdwenen.

Samen met dominee Marlies Schulz, de bewoonster van het Van Goghhuis, onthulde Jantine van Gogh het borstbeeld. Tijdens haar speech gaf ze aan vereerd te zijn met de buste van haar over-overgrootmoeder en goed te begrijpen waarom zij zo’n bijzondere band met Nuenen had. Uit brieven bleek dat Anna gehecht was aan de mensen. ,,Zij verdient de buste in al het Van Goghgeweld. Zonder haar hadden we hier niet gestaan.”

Onthulling zou een jaar geleden al verricht worden

De onthulling zou al worden verricht in juni vorig jaar, voorafgaand aan de Twaalf Tuinen Tocht en als onderdeel van het tweehonderdjarig bestaan van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Vanwege procedurele fouten, ingediende bezwaren en corona werd de onthulling uitgesteld. De fouten betroffen de vergeten vergunning aanvraag voor de plaatsing van de buste. Het huis is rijksmonument, inclusief voortuin, waardoor er niet zomaar voorwerpen mogen worden toegevoegd. Er werd alsnog een vergunning aangevraagd maar er werden tevens alsnog bezwaren ingediend tegen plaatsing van de buste in de voortuin van de pastorie. Het is het huis waarin Van Gogh in zijn Nuenense jaren een poos bij zijn ouders woonde.

Artistieke bezwaren

Er kwamen artistieke bezwaren tegen de plaatsing. Van Goghs werk ‘De Pastorie te Nuenen‘ toont het ouderlijk huis in het najaar van 1885. Als Van Goghtoeristen nu een foto maken van het huis krijgen zij er de buste bij. Dat doet volgens het bezwaar afbreuk aan het schilderij en leidt af van het oorspronkelijke beeld van de pastorie. Als alternatief werd een plek in de achtertuin geopperd.

Beeldend kunstenaar Peter Nagelkerke uit Eindhoven maakte de buste. Hij is groot bewonderaar van Van Gogh en vond het een mooi idee om de vrouwen in Vincents leven in Nuenen te vereeuwigen. Hij ontwierp ook de buste van Margot Begemann die in de voortuin van Nune Ville staat, en de bronzen beeldengroep van de Aardappeleters in het Park. Ook daar werd tegen geprotesteerd.