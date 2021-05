Buurman eist hogere planschade na uitbreiding Kuhn

Tijdens de zitting ging het vooral om de vraag of het nieuwe bestemmingsplan van het bedrijventerrein van Kuhn in theorie niet veel grotere nadelen kan opleveren voor de villabewoner. Immers, hoewel het geluid- en zichtscherm over vele honderden meters lang vijf à zes meter hoog is, is die hoogte niet keihard in het bestemmingsplan vastgelegd. Dat betekent dat Kuhn of een volgend bedrijf het scherm in theorie tot een meter hoog zou kunnen verlagen. En dan kijkt de Sporkehoutbewoner vanuit zijn woning en tuin zo op het enorme bedrijfsterrein. Verder zou er geen hoogtebeperking zijn gesteld aan het opslagterrein. ,,Dat betekent dat Kuhn zo maar materiaal en halfproducten tot twintig meter hoog kan stapelen. Dat is een groot nadeel dat niet in de planschade is verwerkt”, aldus de planschadedeskundige van de Geldroppenaar.