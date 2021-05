Buurt heeft last van stank en geluidsoverlast slachthuis; gemeente bekijkt of maatregelen nodig zijn

Be­roeps-snuffe­laars gaan geurover­last Geldrops slachthuis onderzoe­ken

12 februari GELDROP - In Geldrop worden binnenkort ‘snuffelaars’ ingezet in de wijken rondom het varkens-slachthuis van de Pali Group aan het Industriepark. Beter dan technische gegevens over geuremissie kan de menselijke neus constateren in hoeverre sprake is van overlast, zo is de gedachte.