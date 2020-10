Buurt kan feesten: leegstaande Wielewaal eindelijk tegen de vlakte

GELDROP - Eindelijk. Het verpauperde winkelcentrum De Wielewaal in Geldrop wordt gesloopt. Maandag 2 november wordt daarmee begonnen. In de buurt is de bouwval al jarenlang een steen des aanstoots.

,,In december is het terrein van De Wielewaal bijna helemaal leeg", dat belooft woningcorporatie Wooninc de omwonenden van het armzalige winkelpand in een brief die bij omwonenden is bezorg.

Start bouw Lidl pas in voorjaar

Bijna wil zeggen dat de garages aan de noordkant van het gebouw nog blijven staan. Daar zitten vleermuizen in en dus is om die garages te slopen een ontheffing nodig van de provincie. Wooninc hoopt in dezelfde brief dat die ontheffing in maart 2021 wordt afgegeven. Pas als de garages gesloopt zijn, wordt de grond overgedragen aan de Lidl die er een Lidl XL gaat bouwen.

Dat het winkelcentrum De Wielewaal zou verdwijnen is al zeker 25 jaar aan de orde. Langzamerhand verhuisden de winkeliers en bewoners van de appartementen boven de winkelstrip. De winkelpanden werden dichtgetimmerd, op de snackbar na. Die vertrok anderhalf jaar geleden en dat leek het einde van het pand in te luiden.

Toneel van criminaliteit

De omwonenden hoopten op een snelle sloop, zodat ze van het troosteloze gebouw af waren, zeker toen hangjongeren de ramen ingooiden. Als antwoord werd het gebouw dichtgetimmerd en namen vleermuizen er hun intrek. Het pand werd het toneel van criminele activiteiten, de aanblik werd steeds hopelozer en de omwonenden wanhopiger. In september maakten zij gebruik van het spreekrecht in de gemeenteraad in de hoop de sloop te bespoedigen die ze al in oktober 2019 hadden verwacht.

Sloop duurt 5 weken

Wooninc heeft in 2016 al bij de gemeente gemeld dat ze het pand wilde slopen. Pas in oktober 2019, na een hint van de gemeente, begon Wooninc met een onderzoek naar natuur en natuurwaarden die altijd aan een sloop voorafgaat. Er bleken vleermuizen in het gebouw te zitten en er moest een grondig onderzoek plaatsvinden. Dat werd eind september van dit jaar afgerond. Er bleken alleen nog vleermuizen in de garages te zitten. Met de sloop daarvan moet dus nog gewacht worden op ontheffing van de provincie. Wooninc rekent er op dat die in maart binnen is. Intussen wordt wel het winkelpand gesloopt. Op 2 november start de asbestsanering, waarna het pand wordt afgebroken. Dat duurt ongeveer vijf weken.

Extra vertraging bouw door bezwaar Jumbo en Aldi?

In de brief aan omwonenden staat dat de bouw van de Lidl XL kort na de sloop van de garages begint. Ondertussen loopt er ook nog een bezwaarprocedure tegen de door de gemeente afgegeven bouwvergunning. Die is aangespannen door Aldi en Jumbo. Die supers zijn bang dat er zich een extra grootgrutter vestigt in Geldrop als de Lidl verhuist naar de Wielewaal. Lidl is nu gevestigd in de Coevering. Of de procedure nog tot extra vertraging van de start bouw gaat leiden is nog niet bekend.