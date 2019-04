Buurt ligt wakker van bouwplan Laarstraat Geldrop

Gemeente­raad akkoord over ontwikke­lin­gen in Nue­nen-Zuid

9:39 NUENEN - In de Nuenense gemeenteraad is donderdagavond een meerderheid gevonden voor diverse ontwikkelingen in Nuenen-Zuid. Een raadsmeerderheid wil de bouwhoogte in de hele woonwijk beperken tot drie woonlagen. Alleen aan de Vinkenhofjes mag woningcorporatie Helpt Elkander eventueel naar vier bouwlagen als is aangetoond dat het financieel noodzakelijk is.