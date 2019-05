Buurt Mierlo bezorgd over ontsluiten Pankenstraat

Parkeer­plan Geldrop van tafel na protest omwonenden

30 april GELDROP - Als de ambtenaren op 1 november inhuizen in het verbouwde gemeentehuis in Geldrop, is de naast gelegen parkeerplaats De Meent en de weg daarnaartoe op dezelfde manier ingericht als voor de verbouwing. Het plan voor een ingrijpende herinrichting van het gebied is van tafel.