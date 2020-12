Buurt wil Geldrops slachthuis liefst klein houden

De tweede beste mogelijkheid is om Pali zo klein mogelijk te houden. Dat bleek afgelopen maandag tijdens de bezwaarschriftencommissie.

In juni 2020 gaf de gemeente groen licht om een portiersloge te bouwen en verbeteringen in het slachthuis aan te brengen, zoals een waterbuffertank, koelinstallatie, cv-container en watercontainer. Omwonenden protesteren tegen die vergunning. ,,Wat wil het slachthuis in de toekomst?” vraagt Pearl de Ruijter zich af.

Quote We hebben overlast. Met de nieuwe voorzienin­gen krijgen we in de toekomst nog meer te verduren Pearl de Ruijter

Ze praat namens de 67 bezwaarmakers van Buurtcomité Geldrop, maar dat worden er misschien minder. De vertegenwoordiger van de gemeente wil namelijk dat alleen huizen binnen een straal van 140 meter meetellen. ,,We hebben overlast”, geeft De Ruijter in de commissie aan. ,,Met de nieuwe voorzieningen krijgen we in de toekomst nog meer te verduren.”

De bezwaarschriftcommissie wil een duidelijke scheidslijn tussen de bestaande hinder en de eventuele overlast van de bouwactiviteiten. Op bestaande hinder kan immers al gehandhaafd worden. Maar de meeste, misschien wel alle zaken waar de vergunning voor is verleend, zijn al aanwezig, zoals de portiersloge en de cv-container. ,,We kunnen niet anders dan ervoor gaan liggen”, vindt De Ruijter. ,,De voorzieningen zijn al aangebracht en kunnen mede oorzaak zijn van de overlast die we hebben.”

Quote Het is het legalise­ren van illegaal gebouwde facilitei­ten Eric Ketelaars

Eric Ketelaars, raadslid van DGG Geldrop, was aanwezig als een van de omwonenden. ,,Het is het legaliseren van illegaal gebouwde faciliteiten”, vindt hij. Maar volgens de vertegenwoordiger van de gemeente is er geen grond om de vergunning te weigeren. Ketelaars vindt dat er altijd wel een gaatje in de wet te vinden is. ,,Als Pali wil uitbreiden, vinden ze dat echt wel.”

Maar hij geeft na de vergadering toe dat er weinig kans is dat Pali de faciliteiten die al staan moet afbreken. ,,Onze grootste zorg is dat we als omwonenden in een fuik zwemmen. Pali is nog niet ingericht op het maximale aantal slachtingen waarvoor ze al toestemming hebben.”

Groter aantal slachtingen

Sinds Pali de slachterij vier jaar geleden overnam van De Wit, wordt er meer geslacht. ,,Al die stapjes die nu genomen worden, zijn dat voortekenen van een nog groter aantal slachtingen?”, vraagt Ketelaars zich af. ,,Wil Pali dat midden tussen die drie woonwijken gaan realiseren? Ik heb nu al dag en nacht een dreun in mijn huis.”

De geurmetingen die zijn verricht in de wijken hebben nog niet veel opgeleverd. ,,Er is geen gebruik gemaakt van mechanische neuzen”, vertelt Ketelaars. Wel is de geluidsoverlast hier en daar aangetoond. De bezwaarschriftencommissie geeft over 18 weken advies aan de gemeente.