Buurtbewoners vinden stemmen over bouwplan in Nuenen wassen neus: ‘Niet serieus genomen’

Ineens weer dader(s) in beeld van kunstroof in Nuenen in 1984. ‘Een kulverhaal’, klinkt het in het dorp

NUENEN - Een onopgeloste kunstroof in Nuenen in 1984 staat weer volop in de belangstelling. De makers van een podcast denken de dader te hebben gevonden. Maar het bewijs is flinterdun en de nabestaanden zijn ontstemd door de verdachtmaking.

10 december