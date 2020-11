Cadeaubon voor lokale ondernemers in Nuenen zit al in veel kerstpakketten

Centrummanager Nuenen Henry van Vlerken had het idee voor een cadeaubon die bij alle ondernemers ingeleverd kan worden, al langer. „In deze tijd is het nog meer noodzakelijk om de lokalen te ondersteunen. De bon heeft nu meer lading gekregen, want het is belangrijk dat de ondernemers in Nuenen hun boterham blijven verdienen”, aldus Van Vlerken.