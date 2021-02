Carnavalsjubilaris Rini van Hoek: ‘Een Spruw, da bende vur het leven!’

MIERLO - In totaal vijf keer elf carnavalsjaren is Mierlonaar Rini van Hoek lid van carnavalsvereniging De Spruwwejagers. In 55 jaar heeft hij zowat elke functie binnen de club bekleed.

,,Vrûger zongen wai: ‘Wai zijn De Spruwwe Spruwwejager, wai komme overal’. En elke keer dan dacht ik: Wan skôn fisje!” Rini van Hoek (74) was vijftien jaar, toen hij zich aansloot bij carnavalsvereniging De Spruwwejagers in Mierlo. ,,Ik heb de oprichtingsvergaderingen meegemaakt, maar toen mijn ouders een café startten in Deurne, ben ik de club vier jaar uit het oog verloren. In 1966 kwamen we weer terug naar Mierlo en sloot ik me opnieuw aan. Waarom? Vroeger had je kermis en carnaval en daar leefde je voor.”

We zorgden voor elkaar

Het gaat hem vooral om de gezelligheid van Mierlose mensen onder elkaar, legt de jubilaris uit. ,,Als er iemand geen centen had, dan lapten we gezamenlijk wat extra’s. We zorgden voor elkaar, zo ging dat.” En nog behoort een groot deel van ‘de Spruwwe’ tot zijn vriendenkring. ,,Met carnaval gaan we bij elkaar op de koffie of gaan we eieren bakken. En mijn wekelijks kaartclubje bestaat uit leden van De Spruwwejagers.”

Door de jaren heen was hij driemaal prins, acht keer adjudant, een aantal jaren grootvorst, drie jaar secretaris en vele jaren algemeen bestuurslid. Hij stond in clubhuis De Spruwwekooi als tonproater in de ton met zijn buut ‘De Muzikant’. In 1990 trouwde hij als boerenbruidegom in het onecht met Mia van de Witteboer. En als lid van allerlei commissies verzorgt hij tot op de dag van vandaag talloze hand- en spandiensten voor ‘zijn’ club.

Goedmakertje

,,In 1971, 1978 en 1982 zwaaide ik de scepter over het Spruwwerijk. De eerste keer dat ik tot prins Rini d’n Urste werd benoemd, was echter een soort van goedmakertje”, zegt de jubilaris met een schaterlach. ,,Ik was in 1970 getrouwd en had de Spruwwejagers uitgenodigd op ons bruiloftsfeest. Er stond een tafel voor hen klaar, met vijftien stoelen eraan. Dat niemand op kwam dagen, viel bij mij niet in goede aarde, Bleek er iets mis te zijn gegaan met het doorgeven van de uitnodiging. Zodoende wist niemand ervan. Om het goed te maken hebben ze me het jaar daarop maar prins gemaakt.”

Het prinsenschap was een superleuke ervaring, vertelt Van Hoek. ,,Ook de tweede keer was speciaal. Mijn zoon Maikel, toen drie jaar oud, liep als een mini-prins het hele carnaval met me mee. Samen hebben we aan tafel gezeten met oud-burgemeester Van Lokven. Maikel met zijn staf in de ene hand, en een ranja in de andere. Ik hetzelfde, maar dan een pilske.”

Spruw van de Eeuw

In 2006 kreeg Van Hoek de eretitel ‘Spruw van de Eeuw’ van CV De Spruwwejagers. ,,Op deze titel ben ik heel erg trots, omdat ik uit een aantal sterke kandidaten gekozen werd. Dat voelde goed.”

Op 13 februari zou de jubilaris in het zonnetje gezet worden, maar wegens de coronacrisis gaat dat niet door. ,,Elke elf jaar krijg ik een speld. Ik kan niet wachten totdat ik nummer vijf op mijn revers mag spelden. Witte, een Spruw, da bende vur het leven!”