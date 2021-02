Carnavalsjubilaris Wim Weijmans benoemd tot ‘Hofschenker’ van vereniging De Kersepit

MIERLO - In totaal vier keer elf carnavalsjaren is Mierlonaar Wim Weijmans actief betrokken bij vereniging De Kersepit. En al die 44 jaren kwam hij in smoking naar ‘zijn’ club.

,,Ik heb me nooit carnavalesk gekleed. Het is er nooit van te komen. Zo’n smoking staat me trouwens goed”, verklaart de jubilaris met een schaterlach.

Zijn smoking droeg Wim Weijmans (76) in vele verschillende hoedanigheden. Vijf jaar als Raadslid, lid van de redactie van de carnavalskrant, elf jaar als Vorst en 27 jaar als Heer met Pit. ,,Ik ben alleen nooit prins geweest. Dat lag niet aan mijn ambitie, maar als je eenmaal plaatsneemt in het bestuur, kun je geen prins worden.”

Quote Organise­ren zit me in het bloed, dus ze hadden aan mij een goeie. Wim Weijmans

In 1978 sloot Weijmans zich aan bij carnavalsvereniging De Kersepit. ,,Organiseren zit me in het bloed, dus ze hadden aan mij een goeie. Ik voelde me als een vis in het water bij De Kersepit. Ons kent ons in Mierlo, hè?”

Hij begon als Raadslid, maar dankzij zijn vlotte babbel werd hij al snel in de rol van spreekstalmeester gedirigeerd. ,,In 1994 heb ik mijn eigen broer Prins René I op het podium mogen aankondigen. Dat vond ik een bijzonder moment. Het jaar daarop heeft René de taak van spreekstalmeester van mij overgenomen.”

Heer met Pit

Weijmans is ook lange tijd actief geweest in de optochtcommissie. Hij was 22 jaar mede verantwoordelijk voor het starten van de optocht. In 1995 werd de carnavalsjubilaris ïnstalleerd als lid van adviesorgaan Heren met Pit. ,,En sinds die tijd ben ik bij iedere activiteit van De Kersepit aanwezig geweest, zowel binnen als buiten Mierlo. En inderdaad, altijd in smoking!”

Het carnaval is door de jaren heen veranderd, maar nog net zo leuk, vindt hij. ,,Ik heb nog meegemaakt dat we twee grote zalen vol kregen en er in iedere zaal een orkest speelde. De mensen hingen met de benen buiten. En nu wordt er weleens gezegd dat carnaval passé is. Onzin! Mijn standpunt is: er is een carnaval voor iedereen. De een gaat alleen naar de optocht, de ander gaat dagenlang feesten en stort zich compleet in het feestgedruis, weer een ander leest met veel plezier de carnavalskrant. Er is voor iedereen wat wils.”

Het organiseren zelf

Carnaval is niet alleen plezier voor jezelf, het is ook plezier voor een ander creëren, vindt Weijmans. ,,Die gedachte is tekenend voor De Kersepit. Er wordt veel georganiseerd en onze vereniging draagt dat ook uit in Mierlo.”

In zijn 44 carnavalsjaren heeft hij toch het meest genoten van het organiseren zelf. ,,En van een pilsje drinken natuurlijk!”

Voor zijn grote staat van verdiensten is Weijmans al benoemd tot Grootordedrager van Vereniging De Kersepit. ,,Meer onderscheidingen zijn er niet!” Toch kreeg Weijmans zondag er eentje bij. Om zijn 44 jarig jubileum luister bij te zetten werd hij benoemd tot ‘Hofschenker van Vereniging De Kersepit’.