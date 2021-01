Cas van de Vossenberg al tachtig jaar lid van Mifano: ‘Als rechterspits was ik de schrik van elke tegenstander‘

,,Als tienjarig ‘menneke’ werd ik lid van Mifano, die toen nog gewoon Mierlose Voetbal Club heette. Daags voor de wedstrijden moesten we als spelers nog de plaggen in de grond stampen, zodat het veld een ‘bietje’ vlak was.”

Na de training voetbalde Van de Vossenberg gerust nog een partijtje of twee, drie, met vrienden in de straat. ,,We knutselden zelf een bal in elkaar van todden met elastieken eromheen. Er werd gespeeld op blote voeten, sokken of klompen. Mijn vader regelde voor mij zwartgele klompen, met een stalen rand eromheen. Hij was daarvoor speciaal naar de smid gegaan. Zo kon ik flink de bal raken, zonder dat de klomp doormidden vloog. Ik was vooral goed in hardlopen, dá kon ik heul snel!”

Op zijn zeventiende eerste voetbalschoenen

Dankzij die snelheid kwam Van de Vossenberg vanaf zijn zeventiende in het eerste elftal terecht. Op de positie rechtsbuiten. ,,Daar heb ik altijd ‘gespeult gehad’. Ik was de schrik van elke tegenstander.” Op zijn zeventiende kreeg hij ook voor het eerst echte voetbalschoenen. ,,Zwarte kicks van Le Coq Sportif. Ik heb ze nog, de noppen zijn er zowat gelijk afgesleten.’’

Hij speelde tot zijn 32ste in het eerste elftal. Later was Van de Vossenberg leider van het tweede elftal, hij gaf lange tijd keeperstraining, speelde bij de veteranen en bij het straatvoetbal, en trainde lange tijd de F’s. ,,Voetbal is een combinatie van betrokkenheid bij de club, de gezelligheid van mensen om je heen en de liefde voor de sport.”

Met vriendengroep aanmoedigen

De mooiste herinneringen heeft hij aan het clubkampioenschap met Mifano I van 1962, zijn enige kampioenschap als actief voetballer. ,,Maar ook aan de vele leuke uitjes en de vele vriendschappen. Ook toen ik stopte met voetballen ging ik wekelijks met een vaste vriendengroep het eerste elftal aanmoedigen. Nu nog staan we als het enigszins kan samen langs de lijn. Ze komen me halen als er een wedstrijd is, en brengen me na de derde helft – die zeker net zo belangrijk is – weer netjes terug naar huis.”

Wanneer de huldiging van Van de Vossenberg zal plaatsvinden, is afhankelijk van de coronamaatregelen. ,,Elke tien jaar maken ze er weer een feestje van. Zou mooi zijn als dit op korte termijn is, want dat betekent dat ik ook mijn club weer kan aanmoedigen.”