'Casino Royale' in Brabant: Ontknoping nadert in megaproces tegen gokmiljonairs uit Best en Geldrop

De vonken schieten alle kanten op, het snerpende geluid van de slijptol galmt tussen de muren van De Regent en De Witte Dame. Dit is hartje Eindhoven op 24 mei 2013. Het zijn kloeke kluizen, die zojuist naar beneden zijn gebracht door een stel rechercheurs. Open moeten ze, open gaan ze. Op klaarlichte dag worden ze buiten opengebroken, onder toeziend oog van de politie en enkele nieuwsgierigen die op de herrie en de pontificaal geparkeerde politiebus zijn afgekomen. Wat gaan ze vinden: stapels contant geld? Of drugs? Als het gereedschap de slag gewonnen heeft van de kluis en het ding open is, blijft het even stil. Een pak papier, contracten enzo. En dan: ,,Nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen." Dit was duidelijk niet waarop gehoopt was.