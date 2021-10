CDA Geldrop-Mierlo gaat verkiezingen in met Marc Jeucken

GELDROP-MIERLO - Marc Jeucken (54) wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart lijstrekker van het CDA in Geldrop-Mierlo. Dat was hij vier jaar geleden ook. Toen werd het CDA in Geldrop-Mierlo de grootste partij.

Het bestuur van het CDA heeft Jeucken voorgedragen als lijsttrekker. Op 8 november is het aan de partijleden om die voordracht te bekrachtigen.

800 Woningen

Marc Jeucken is nu wethouder met economie en bouwen en wonen in zijn portefeuille. Zijn grooste project is het woningbouwplan in Geldrop. Begin dit jaar werd bekend dat Geldrop-Mierlo 8 miljoen euro Rijksgeld krijgt om plannen voor de bouw van 800 (ook sociale) woningen te bouwen in en rond het centrum van Geldrop. De gemeente investeert zelf ook 8 miljoen euro.

Eerder liet Jeucken al weten nog best vier jaar wethouder te willen blijven. Onder meer om verder betrokken te blijven bij deze plannen.

Benaderbaar politicus

Het bestuur van het CDA in Geldrop-Mierlo wil ook graag verder met Jeucken. In het persbericht staat onder meer dat: ‘Marc een zichtbare en sociale volksvertegenwoordiger is die met talloze mensen in Geldrop en Mierlo in contact staat en als benaderbaar politicus midden in de samenleving en het verenigingsleven staat.’

Jeucken is geboren en getogen in Geldrop. Hij is wethouder sinds 2014. Hij is ook loco-burgemeester.