CDA: zwembad De Smelen in Geldrop is het goedkoopst

In de jaren 80 verkocht de gemeente Geldrop zwembad De Smelen voor een appel en een ei aan recreatie-ondernemer Laco. In de veronderstelling zo van de zorg voor het onderhoud af te zijn en op jaarbasis zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Maar in de loop van de jaren ontwikkelde De Smelen zich alsnog tot een hoofdpijndossier. De gemeente vindt dat Laco het zwembad niet netjes genoeg onderhoudt en voor de exploitatie te veel leunt op de jaarlijkse gemeentesubsidie van 2 ton.

Lees ook Eerste plan voor vernieuwing Geldrops zwembad de Smelen ligt er Lees meer

Laco heeft inmiddels een plan gemaakt (en in september gepresenteerd) waarin het zwembad voor 2 miljoen euro gerenoveerd wordt. Die renovatie moet dan betaald worden met de bouw van een kleine 20 woningen die deels op het zwembadperceel staan en deels op grond van de gemeente. De huidige subsidie van 2 ton wordt voortgezet. De planning was dat de gemeente ongeveer nu een knoop zou doorhakken over het plan.

Zelf renoveren

Maar raadsbreed was er geen goed gevoel over. En onlangs ging er een door alle raadsleden ondertekende brief naar B en W. Voordat de politiek zich uitspreekt over het Laco-plan moet het college nog twee varianten onderzoeken: 1 de gemeente koopt De Smelen terug en gaat het zelf renoveren én 2 de gemeente gaat samen met een buurgemeente een nieuw zwembad bouwen op de gemeentegrens. Heeze-Leende lijkt daarbij de meest voor de hand liggende partij.

In de raadsvergadering deze week was het aan de raad om in te stemmen met de vertraging in het besluitvormingsproces die hiervan het gevolg is. Voor CDA-fractievoorzitter Mark van Schaijk aanleiding de raad wel even met twee voeten op de grond te zetten: ,,Want eigenaarschap heeft wel zijn prijs", zei hij.

5 euro

Van Schaijk vergeleek de zwembadkosten van 8 gemeenten met ongeveer hetzelfde inwonertal als Geldrop-Mierlo met elkaar. En wat bleek: overal was de gemeente meer geld kwijt aan een zwemvoorziening dan in Geldrop-Mierlo. Hoogeveen betaalt er jaarlijks 27,72 euro per inwoner aan, Harderwijk 21,43, Castricum 16. Alleen Houten kwam met 5,25 euro in de buurt van Geldrop-Mierlo waar iedere inwoner omgerekend 5 euro bijdraagt aan het zwembad.